Рим, , 17:50 — REGNUM Российские бригады военных врачей начали круглосуточный приём заболевших коронавирусной пневмонией в итальянском городе Бергамо, сообщает 6 апреля пресс-служба Минобороны РФ

Приём ведётся совместно с итальянскими медиками в три смены.

«Дежурство будет организовано в три смены. С российской стороны задействованы восемь врачебно-сестринских бригад, которые будут принимать и лечить больных во всех отделениях интенсивной терапии и отделениях для лечения больных легкой и средней степени», — указано в сообщении пресс-службы российского военного ведомства.

Кроме того, Минобороны РФ напоминает, что в Италии организован госпиталь на 142 койки, в котором работают свыше 200 российских и местных медиков, прошедших подготовку в городской больнице имени Папы Джованни 23-го.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года в Италию для борьбы с распространением коронавируса самолётами ВКС РФ были доставлены восемь российских врачебных бригад, порядка 100 военных вирусологов и эпидемиологов, спецоборудование для диагностики и дезинфекции, а также одна военная лаборатория радиационной, химической и биологической защиты.

Читайте ранее в этом сюжете: В Белгороде парковки временно станут бесплатными