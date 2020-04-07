Стокгольм, , 08:58 — REGNUM По данным Агентства общественного здравоохранения Швеции, общее количество случаев смерти от коронавирусной инфекции COVID-19 в стране в настоящее время уверенно приближается к отметке в 500 человек. В Швеции уже зафиксировано 7 206 подтвержденных случаев, из которых 376 были зарегистрированы в последний день. 590 человек прошли лечение в палатах интенсивной терапии. С 5 апреля умерли еще 76 человек. Всего в стране сейчас насчитывается 477 смертей. Об этом 6 апреля сообщила шведская газета Fria Tider.

В настоящее время в мире инфицированы 1,25 миллиона человек при 70 000 погибших. В Европе насчитывается 582 000 случаев заболевания и 47 700 случаев смерти. Однако, по данным представителей Агентства общественного здравоохранения Швеции, сейчас можно зафиксировать некоторые черты улучшения. Речь, в частности, идет о ситуации в Италии.

«Сейчас показатели в Ломбардии на севере Италии довольно стабильны, наблюдается снижение», — заявил государственный эпидемиолог Агентства общественного здравоохранения Швеции Андерс Тегнелл.

По словам Тегнелла, есть также признаки того, что меры, принятые в Швеции, начинают проявлять себя, так как количество других распространенных вирусов уменьшилось в этом году. Эпидемиолог подчеркнул, что коронавирус в домах престарелых в Швеции является сейчас серьезной проблемой. Другие страны Северной Европы с такой проблемой пока не сталкиваются.