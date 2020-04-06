Москва, , 17:48 — REGNUM Первый день Единого государственного экзамена официально может пройти 8 июня. Соответствующий проект расписания опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно проекту, 8 июня состоятся экзамены по географии, литературе, информатике и информационно-коммуникационным технологиям.

«11 июня (четверг) — русский язык, 15 июня (понедельник) — ЕГЭ по математике базового уровня, ЕГЭ по математике профильного уровня, 18 июня (четверг) — история, физика, 22 июня (понедельник) — обществознание, химия», — говорится в документе.

Сдача ЕГЭ по иностранным языкам пройдёт 25 июня, а 26 и 29 июня состоится устная часть ЕГЭ по предмету.