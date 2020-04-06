Кишинёв, , 17:47 — REGNUM Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Молдавии достигло 965, сообщили 6 апреля в молдавском минздраве.

Число скончавшихся от COVID-19 в стране достигло 16, причём за последние сутки в Молдавии зафиксировано ещё два летальных исхода. Количество выявленных случаев инфицирования за сутки составило 101.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в молдавском минобороны 4 апреля заявили, что в подкарантинных городах разместили военную технику.

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