Симферополь, , 17:47 — REGNUM В Крыму отложили из-за коронавируса запуск поездов по экспресс-маршрутам Керчь — Симферополь, Севастополь — Евпатория и продление маршрута поезда Анапа — Керчь до Феодосии. Об этом 6 апреля сообщил директор Южной пригородной пассажирской компании Алексей Ильиных.

«В связи с эпидемиологической обстановкой и снижением пассажиропотока назначенное на 11 апреля открытие экспресс-маршрутов Керчь — Симферополь и Севастополь — Евпатория переносится. Также и продление маршрута Керчь — Анапа до станции Феодосия», — уточнил Ильиных.

По словам специалиста, поезда начнут курсировать по указанным маршрутам после стабилизации эпидобстановки.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на основании указа главы Крыма на полуострове отменил движение нескольких поездов пригородного сообщения и все пригородные поезда Керчь — Анапа — Керчь. 5 апреля он снял ранее введённое ограничение.Об этом:В Крыму отменяют пригородные поезда