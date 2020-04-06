Москва, , 17:43 — REGNUM Официальный представитель изготовителя Mazda на российском рынке ООО «Мазда Мотор Рус» об отзыва 9 040 автомобилей из-за возможных проблем с дневными ходовыми огнями. Об этом сообщает 6 апреля пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили марки Mazda CX-5, реализованные с 17 марта 2015 года по 15 сентября 2016 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможное мерцание или прекращение работы передних светодиодных дневных ходовых/габаритных огней на некоторых автомобилях во время движения», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дефект может привести к тому, что другие участники дорожного движения и пешеходы не будут иметь полной возможности заметить автомобиль, особенно в условиях пониженной освещённости.

На отзываемых транспортных средствах будет проверена работа дневных ходовых огней и, при необходимости, произведён ремонт, либо замена неисправных деталей. Все работы будут выполнены бесплатно для владельцев автомобилей.