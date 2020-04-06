Калининград, , 17:41 — REGNUM Губернатор Калининградской области Антон Алиханов ожидает подтверждения ещё 10 случаев заражения короновирусной инфекции в регионе, однако это не означает резкий всплеск заболеваемости, а станет результатом ожидания анализов за несколько дней.

«В ближайшие дни ждём подтверждения более 10 случаев федеральным оперативным штабом (это будет накопленный результат исследований за несколько дней)», — написал Алиханов сегодня, 6 апреля, на своей странице в Instagram.

В настоящий момент в Калининградской области официально подтверждено 19 случаев заболевания COVID-19.