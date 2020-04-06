Москва, , 17:41 — REGNUM Московские коммунальщики провели дезинфекцию всех дорог и подъездов жилых домов в городе. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

«Проведены мероприятия по обработке специальными средствами 7,6 тысячи объектов дорожного хозяйства и более 25 тысяч дворовых территорий», — цитирует пресс-служба заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

По его словам, специалисты продезинфицировали более 110 тысяч подъездов и почти 114 тысяч лифтовых кабин в более чем 34 тысячах жилых домов. Всего было задействовано около 66 тысяч рабочих.