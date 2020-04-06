Чебоксары, , 17:34 — REGNUM В Чувашии беременная женщина родила ребёнка в машине скорой помощи. Экипаж не успел доехать до роддома, поэтому врачам пришлось принимать роды в транспорте, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Моргаушская ЦРБ Cap.ru

Девочку родила жительница одной из деревень Моргаушского района. Когда у неё начались схватки, она вызвала скорую помощь, но до роддома доехала уже с ребёнком: во время транспортировки начались схватки, и фельдшеры приняли роды прямо в машине.

«Всё произошло очень быстро: через пять минут в машине раздался крик новорожденного», — говорят в министерстве, отметив, что родилась девочка.

Новорожденная здорова, весит 3 кг.

Отметим, что состав фельдшеров — молодой: Марина Белова работает на скорой полтора года, Артем Налимов — три года. Им впервые пришлось принимать роды.

Напомним, на 1 января 2020 года численность населения Чувашии составила 1 217 818 человек. За 2019 год численность уменьшилась на 5577 человек (на 0,5%). В том числе в Моргаушском районе проживают 31 641 человек.

По предварительным данным Чувашстата, в январе 2020 года в республике рождаемость сократилась на 9,9% (снижение на 98 человек) по сравнению с январём 2019 года — родились 895 человек.