Москва, , 17:32 — REGNUM Народного артиста РСФСР Льва Лещенко, ранее госпитализированного с пневмонией, в понедельник выписали из больницы в Коммунарке, сообщает ТАСС со ссылкой на директор его культурного фонда Андрей Гайдель.

«Лев Валерьянович с супругой Ириной выписаны сейчас из больницы», — сказал Гайдель.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта медики госпитализировали Льва Лещенко вместе с супругой. Позже появилась информация, что артист заразился коронавирусом. 28 марта артист Владимир Винокур заявил, что его друг идет на поправку и чувствует себя хорошо.