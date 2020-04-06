Найроби, , 17:31 — REGNUM Запрет на въезд и выезд для жителей столицы Кении, а также жителей городов Момбаса, Килифи и Квале введён на фоне пандемии, пишет 6 апреля Daily Nation.

Соответствующий запрет будет действовать три недели, начиная с 8 апреля, а для Найроби — с 6 апреля.

По данным кенийских властей, в стране к настоящему моменту подтверждено 153 случая инфицирования SARS-CoV-2. Количество летальных исходов достигло шести.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Кении действует ряд ограничений на фоне пандемии — в частности, комендантский час, запрет полётов, запрет на проведение церковных служб.

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