Иваново, , 17:28 — REGNUM Пошив масок и костюмов индивидуальной защиты начался на Ивановском парашютном заводе АО «Полёт», сообщили ИА REGNUM 6 апреля в пресс-службе правительства региона.

На заводе по региональному и федеральному заказу за две недели сошьют 80 тысяч масок и 220 тысяч костюмов для системы здравоохранения. В связи с выполнением заказа на предприятии возобновлена производственная деятельность после введения с 30 марта нерабочих дней и действия режима самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Ивановской области действует режим самоизоляции, жителям не рекомендуется покидать свои дома. Работу продолжают жизнеобеспечивающие, а также ряд системообразующих предприятий и организаций.