Курган, , 17:27 — REGNUM В Курганской области с утра 7 апреля объявлено штормовое предупреждение. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе горадминистрации столицы Зауралья.

В отдельных районах региона ожидается мокрый снег и очень сильный ветер до 25 метров в секунду.

В мэрии Кургана напоминают, что во время урагана повышается вероятность обрывов линий электропередач, обрушения слабо укрепленных рекламных конструкций, падения деревьев со слабой корневой системой, нарушения целостности кровли.