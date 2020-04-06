Рига, , 17:26 — REGNUM За прошедшие сутки число выявленных случаев заражения коронавирусом в Латвии увеличилось на 9 человек, а всего количество больных COVID-19 в стране достигло 542. Об этом пишет портал LSM со ссылкой на данные Центра по контролю и профилактике инфекционных заболеваний (SPKC).

По данным SPKC, в течение 24 часов медики провели 773 теста, общее количество обследованных составило 21 453. Отмечается, что 44 больных COVID-19 в данный момент проходят лечение в стационаре. В 39 случаях болезнь протекает в средней форме тяжести, в пяти — в тяжелой.

На прошлой неделе общее число выявленных больных COVID-19 было равно 187, на предыдущей — 217.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 14 апреля в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.