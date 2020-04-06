Москва, 6 апреля 2020, 17:20 — REGNUM Ситуация с распространением коронавируса показала, что человечество в очередной раз столкнулось с собственным умением выискивать неприятности. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 апреля рассказал политический консультант Анатолий Вассерман. Как пояснил эксперт, насколько можно судить по уже имеющейся медицинской статистике, данный коронавирус сам по себе практически не способен убивать.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Россия выделит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до одного миллиона долларов на меры по борьбе с коронавирусом в 2020 году.
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