Курган, , 17:19 — REGNUM В Курганской области с 10 апреля по 31 мая ограничена рыбалка — на реках и их поймах идёт нерест рыб. Рыбная ловля может осуществляться только удочкой с берега, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном департаменте агропромышленного комплекса.

Установлена норма добычи рыбы удочкой, которая составляет не более 5 кг в сутки.

В департаменте напомнили, что в Курганской области таксы для исчисления размера ущерба, причинённого водным биоресурсам из расчёта за один экземпляр, составляют: судак — 3305 рублей; пелядь, сазан, карп, щука, белый амур, толстолобик — 925 рублей; налим, язь, лещ, линь — 500 рублей; плотва, елец, карась, окунь пресноводный — 100 рублей. За один килограмм хирономид, хаоборид, гаммаруса, трубочника, артемии, цист артемии, полихет такса составляет 915 рублей. В период нереста такса удваивается.

Кроме того, сети относятся к запрещённым орудиям лова, а также наказуемы транспортировка и продажа данных орудий лова.