Вашингтон, , 17:17 — REGNUM Спидраннер (человек, который проходит игры на скорость) с ником Distortion2 установил новый мировой рекорд по скоростному прохождению Doom Eternal. Об этом 6 апреля сообщает портал Shazoo.

Геймеру удалось пройти всю игру за 30 минут и 49 секунд. Сообщается, что добиться такого результата ему удалось за восемь полных прохождений Eternal.

Напомним, релиз Doom Eternal состоялся 20 марта 2020 года. Игра была высоко оценена как геймерами, так и профессиональными критиками.

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