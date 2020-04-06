Санкт-Петербург, , 17:32 — REGNUM В Петербурге власти пытаются довести продолжительность «здоровой жизни» до 68,7 лет к 2024 году. Об этом заявил глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Заметим, аналогичная цель в среднем по России поставлена на уровне 67 лет к 2024 году.

В целом, по сведениям Смольного, население Петербурга стареет: если к началу 2019 года в городе проживало 618 тыс. граждан от 60 до 70 лет, 330 тыс. — от 70 до 80 лет, 191 тыс. — от 80 до 90 лет, 27 тыс. — от 90 до 100 лет, то на начало 2020 года все эти показатели возросли. Теперь в городе имеется 628 тыс. граждан от 60 до 70 лет, 339 тыс. — от 70 до 80 лет, 200 тыс. — от 80 до 90 лет и 28,6 тыс. — от 90 до 100 лет.

Возросло даже количество петербуржцев старше ста лет. К началу 2019 года таких было 292 человека, к 1 января 2020 года — уже 299 человек.

При это с 496 тыс. до 474 тыс. сократилось число пожилых горожан, имеющих инвалидность. Всего в Петербурге проживает почти 1 млн 197 тыс. человек старше 60 лет. Доля пенсионеров в городском населении составляет 25,9%.

Как передавало ИА REGNUM, губернатор Александр Беглов заявил, что горожане старше 65 лет как находящиеся в группе риска по коронавирусу могут занять «все имеющиеся койки» в стационарах Северной столицы.

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