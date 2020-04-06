Симферополь, 6 апреля 2020, 17:17 — REGNUM В Крыму вводят ежемесячные выплаты на детей от трех до семи лет для семей с низкими доходами. Соответствующий законопроект приняли 6 апреля депутаты Госсовета республики.
Размер ежемесячной выплаты составляет 50% величины прожиточного минимума.
Как сообщало ИА REGNUM, 20 марта президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о ежемесячных выплатах на детей от трёх до семи лет.
Об этом: Указ о выплатах на детей в возрасте от 3 до 7 лет подписан Путиным