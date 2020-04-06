Белгород, , 17:15 — REGNUM Продовольственные наборы выдадут жителям Белгородской области, попавшим в трудную жизненную ситуацию в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 6 апреля на совещании с членами правительства заявил губернатор Евгений Савченко, сообщает региональный оперативный штаб.

Стоимость набора, все продукты для которого производятся в регионе, оценивается в 300−350 рублей в день на человека. Их будут комплектовать и выдавать сразу с пятидневным запасом. Нуждающиеся граждане получат хлеб, вермишель, крупу, мясную тушёнку, сардельки из мяса птицы, растительное масло, сгущённое молоко, яйца, овощные консервы, кондитерские изделия и сливочное масло.

«На первом этапе продовольственные наборы будут комплектоваться в трёх муниципальных образованиях — Белгороде, Старом Осколе и Алексеевке, которые будут работать как логистические центры на всю область. Заявки на количество продовольственных наборов в ежедневном формате будут приниматься от глав муниципалитетов, которые будут информировать о числе тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию и нуждается в такой поддержке. Доставлять наборы будут волонтеры движения #МыВместе совместно с соцзащитой», — уточнили в оперативном штабе.

Помощь будет предназначаться матерям-одиночкам (с маленькими детьми в первую очередь), неполным семьям, семьям с детьми, потерявшим бизнес и находящиеся сегодня на домашнем режиме, а также семьям с детьми, оплачивающим съёмное жилье.