Белгород, 6 апреля 2020, 17:15 — REGNUM Продовольственные наборы выдадут жителям Белгородской области, попавшим в трудную жизненную ситуацию в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом 6 апреля на совещании с членами правительства заявил губернатор Евгений Савченко, сообщает региональный оперативный штаб.
Стоимость набора, все продукты для которого производятся в регионе, оценивается в 300−350 рублей в день на человека. Их будут комплектовать и выдавать сразу с пятидневным запасом. Нуждающиеся граждане получат хлеб, вермишель, крупу, мясную тушёнку, сардельки из мяса птицы, растительное масло, сгущённое молоко, яйца, овощные консервы, кондитерские изделия и сливочное масло.
Помощь будет предназначаться матерям-одиночкам (с маленькими детьми в первую очередь), неполным семьям, семьям с детьми, потерявшим бизнес и находящиеся сегодня на домашнем режиме, а также семьям с детьми, оплачивающим съёмное жилье.