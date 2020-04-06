Москва, , 17:13 — REGNUM Рост числа заболевших коронавирусом может привести к «закрытию» Москвы на карантин, считает член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный (КПРФ).

«Я не исключаю (это мое мнение), что в ближайшие день-два-три нужно рассматривать вопрос о полном закрытии Москвы», — отметил Куринный.

«Жесткий карантин по типу того, который происходит в Италии или в Испании, вариант самый жесткий. (Сейчас) открыто метро, работает общественный транспорт, большое количество контактов, большое количество людей, которые скученно проживают», — рассуждает парламентарий.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Москве на 6 апреля подтвержден 591 новый случай заражения коронавирусом. Всего в столице к настоящему моменту зафиксировано 4484 случая заражения.

В целом же по России на территории 80 регионов зарегистрировано 6343 случая заражения коронавирусной инфекцией. От вируса вылечились 406 человек.

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