Вена, , 17:04 — REGNUM Поэтапная отмена ограничений может начаться в Австрии с 14 апреля, передаёт 6 апреля ORF.

Соответствующее заявление сделал австрийский канцлер Себастьян Курц. Так, планируется открытие торговых точек, площадь которых не превышает 400 квадратных метров.

Более крупные магазины могут начать открываться уже со следующего месяца, а в середине мая планируется возобновить работу ресторанов и отелей.

Напомним, в Австрии количество подтверждённых случаев инфицирования вирусом SARS-CoV-2 достигло 12 109, количество летальных исходов — 220.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 5 апреля, в австрийском минздраве заявили, что уже пятые сутки подряд в стране сокращается количество новых подтверждённых случаев заражения COVID-19.

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