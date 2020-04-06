Брянск, , 17:05 — REGNUM Брянскую областную больницу посетил 6 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз. Об этом он написал на своей странице в социальной сети. Глава региона поручил смонтировать к новым местам для пациентов с COVID-19 дополнительную систему подачи кислорода.

Отдельный семиэтажный корпус больницы перепрофилирован для приёма пациентов с коронавирусной инфекцией. Он оснащён дополнительными койками, к каждой из которых предстоит подвести кислород.

«Все учреждения, которые определены под инфекционные госпитали, обеспечены кислородом, аппаратами ИВЛ согласно нормативам Минздрава. Но для того, чтобы подвести кислород к каждой кровати, по моему поручению будет проработан вопрос по обеспечению наших учреждений здравоохранения соответствующим оборудованием для распределения кислорода к тому количеству кроватей, которое определено нормативами Минздрава», — написал губернатор.

В Брянской области на 6 апреля подтверждено 24 случая коронавирусной инфекции.