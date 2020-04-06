Брянск, 6 апреля 2020, 17:05 — REGNUM Брянскую областную больницу посетил 6 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз. Об этом он написал на своей странице в социальной сети. Глава региона поручил смонтировать к новым местам для пациентов с COVID-19 дополнительную систему подачи кислорода.
Отдельный семиэтажный корпус больницы перепрофилирован для приёма пациентов с коронавирусной инфекцией. Он оснащён дополнительными койками, к каждой из которых предстоит подвести кислород.
В Брянской области на 6 апреля подтверждено 24 случая коронавирусной инфекции.