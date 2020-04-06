Тула, , 16:55 — REGNUM Случаи заражения новым коронавирусом зафиксированы на территории семи населённых пунктов Тульской области. Об этом сообщает 6 апреля пресс-служба правительства региона.

«В медицинских учреждениях региона проходят лечение 34 человека. Это жители Тулы, Новомосковска, Узловой, Кимовска, Суворова, Донского, Куркина», — говорится в сообщении.

Уточняется, что ещё 48 жителей региона на сегодняшний день госпитализированы с подозрением на коронавирус, 1418 человек находятся в режиме самоизоляции под наблюдением врачей.

Всего, согласно последним данным, на территории Тульской области зарегистрировано 39 лабораторно подтверждённых случаев коронавируса, 20 из которых — за последние двое суток.

Пять пациентов излечились от заболевания. При этом одна из готовившихся к выписке — 93-летняя женщина — скончалась после сдачи отрицательного контрольного теста на коронавирус. По данным медиков, причиной её смерти стало заболевание сердечно-сосудистой системы.

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