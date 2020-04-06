Вашингтон, , 16:54 — REGNUM Разработчики игры Gamedec предлагают геймерам самостоятельно выбрать, каким будет один из дополнительных «миров» проекта. Голосование было запущено на сервисе Kickstarter 5 апреля.

На выбор предлагаются два сеттинга: мир постапокалипсиса и детективное приключение, вдохновлённое произведениями Говарда Лавкрафта. В игру добавят тот вариант, который соберёт больше голосов.

Напомним, Gamedec — это приключенческая игра, в которой геймеры управляют детективом, способным перемещаться по различным виртуальным мирам. Сейчас разработчики собирают на Kickstarter средства на создание проекта.

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