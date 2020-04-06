Ростов-на-Дону, , 16:49 — REGNUM В Ростовской области принято решение о создании регионального пресс-центра, сотрудники которого будут информировать о ситуации с распространением коронавируса в регионе, передаёт ИА REGNUM.

Согласно распоряжению, которое подписал донской губернатор Василий Голубев, пресс-центр будет заниматься сбором, анализом и передачей средствам массовой информации свежих данных о COVID-19. Также на новую структуру возложена ответственность за оперативные и компетентные комментарии по сложившейся ситуации на Дону.

ИА REGNUM ранее сообщало, что с 31 марта в Ростовской области введён режим всеобщей изоляции. По последним данным, в регионе зарегистрировано девять случаев заражения коронавирусной инфекцией. Несмотря на то, что первая пациентка с COVID-19 была госпитализирована более двух недель назад — 21 марта, данных о её состоянии здоровья и выписке пока не предоставлено.

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