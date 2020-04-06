6 апреля 2020 | Время чтения 3 мин

Очень неприятную новость сегодня сообщило Министерство юстиции Армении — пять сотрудников исполнительной колонии Вардашен заразились коронавирусом. Несмотря на официальную информацию о том, что они не контактировали с заключёнными и уже изолированы, это всё равно определённый «звоночек».

Леонид Нерсисян, , 16:48 — REGNUM Очень неприятную новость сегодня сообщило Министерство юстиции Армении — пять сотрудников исполнительной колонии Вардашен заразились коронавирусом. Несмотря на официальную информацию о том, что они не контактировали с заключёнными и уже изолированы, это всё равно определённый «звоночек». Во-первых, они могли заразить кого-то ещё из работников, а они уже в свою очередь донесут инфекцию до заключённых, во-вторых — это далеко не обязательно последний случай. Насколько быстро инфекция может распространиться в условиях переполненных тюрем или следственных изоляторов, объяснять не надо. Что же делать?

Флаг Армении

Во многих странах, таких как США, Германия, Бахрейн, Индия и др., с целью разгрузить переполненные тюрьмы, амнистируют отбывающих наказания за нетяжёлые преступления и тех, кто уже отбыл большую часть срока. В Ирландии, к примеру, активизируют и упрощают механизм временного освобождения, когда человек временно может покинуть тюрьму, но должен отмечаться там раз в неделю (теперь эту формальность необходимо проводить раз в месяц). Даже в недемократическом Иране из тюрем временно отпустили 85 тысяч человек, из которых позже 10 тысяч амнистировали. Многим находящимся под следствием, на временной или постоянной основе, изменяют меру пресечения с ареста на залог, подписку о невыезде или домашний арест.

Создавшаяся в Армении и других странах ситуация приводит к серьёзным нарушениям прав человека, когда речь идёт о находящихся под следствием и ещё не осуждённых (часть из них в будущем будет оправдана). Они теперь не могут получать передачи (в виде еды и вещей повседневной необходимости) и обязаны питаться ни на что не годной пищей в следственном изоляторе, не имеют права на встречи с родственниками, подвержены дополнительным инфекционным рискам. Это при том, что и без этого условия содержания пока ещё ни в чём не виновных людей в Армении (да и в остальных странах постсоветского пространства) никогда не были близки к адекватным.

Из вышеуказанного можно сделать выводы о том, что в Армении также необходимы меры по разгрузке мест лишения свободы. С целью недопущения возникновения беспорядков и увеличения уровня преступности в стране, необходимо сформировать те категории осуждённых, которых допустимо амнистировать или же временно отправить на самоизоляцию домой. Так, люди старше 65−70 лет, находящиеся в группе риска тяжёлых осложнений коронавирусной инфекции, уже вряд ли представляют серьёзную опасность для окружающих (по крайней мере, если они не осуждены за тяжёлые преступления, такие как убийство или сексуальное насилие).

Также общественной опасности не представляют находящиеся под следствием или осуждённые за экономические преступления (мошенничество, коррупция и др.) — первые могут быть переведены под подписку о невыезде или залог, а вторые — либо освобождены условно-досрочно (к примеру, если отбыли половину срока), либо временно освобождены. Отпустить условно-досрочно (или изменить меру пресечения для подозреваемых) можно осуждённых и за другие лёгкие преступления, по крайней мере по отбытию определённой части срока. В любом случае, эти меры необходимо было принимать ещё вчера, однако пока ещё не поздно успеть уменьшить риски возникновения новых массовых вспышек заболевания.

В заключении хотелось бы добавить следующее: приговор о лишении свободы не должен обернуться для человека смертным приговором. С учетом принятого на днях закона о наблюдении за передвижением и коммуникациями всех граждан Республики Армения, частичная амнистия заключенных становится ещё более оправданной и безопасной мерой.