Москва, , 16:43 — REGNUM Представители ФСИН РФ 3 апреля провели санитарный день в СИЗО и колониях России. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мероприятие было проведено «в целях предупреждения распространения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых и осужденных, а также работников уголовно-исполнительной системы», рассказали агентству РИА Новости в пресс-службе ФСИН.

Отмечается, что в помещениях провели дезинфекцию с последующей влажной уборкой, а также проветриванием и кварцеванием.