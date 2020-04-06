Черкесск, , 16:42 — REGNUM В Карачаево-Черкесии начали изготавливать защитные маски многоразового использования. К их пошиву подключилось крупное швейное предприятие ООО «Селена». Предприятие, расположенное в городе Усть-Джегута, вошло в список компаний, которые Минпромторгом РФ определены в качестве выполняющих неотложные работы по производству средств индивидуальной защиты, сообщили 6 апреля в пресс-службе главы и правительства республики.

Компания «Селена» занимается в обычных условиях пошивом текстильных изделий для дома. На фоне борьбы с распространением коронавируса эта деятельность полностью прекращена, производство перепрофилировано под изготовление многоразовых гигиенических масок для населения. Всего в день производится до 7 тыс. масок из 100%-го хлопка.

Как отметили в прес-службе, компания также может начать шить одноразовые медицинские защитные костюмы и медицинские маски. В настоящее время вопрос о разрешении на этот вид деятельности решается.