Москва, , 16:40 — REGNUM Проведена дезинфекция православного храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» в столичном районе Марьино, передаёт 6 апреля ТАСС.

Ранее у клирика и иерея этого храма выявили коронавирусную инфекцию.

Сейчас храм продезинфицирован и открыт для посетителей, передаёт агентство со ссылкой на слова бухгалтера Светланы Ивановой. По её словам, карантин соблюден и все здоровы.

«Батюшка наш, который заболел, выздоравливает. Почти выписывается, потому что сегодня уже тринадцатый день, как он заболел», — сказала Иванова.