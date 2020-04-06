Баку, , 16:40 — REGNUM Распоряжение о помиловании 176 человек сделал азербайджанский президент Ильхам Алиев, сообщили 6 апреля в его пресс-службе.

Под распоряжение о помиловании подпали люди, возраст которых превышает 65 лет — с учётом их состояния здоровья. Такие меры приняты на фоне пандемии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Азербайджане количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом составляет порядка шести сотен, семь человек умерли от вызванного SARS-CoV-2 заболевания.

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