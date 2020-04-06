Москва, , 16:38 — REGNUM Россия выделит Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до одного миллиона долларов на меры по борьбе с коронавирусом в 2020 году. Соответствующее распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина размещено 6 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, денежные средства должны быть выделены из федерального бюджета «на уплату единовременного добровольного целевого взноса во Всемирную организацию здравоохранения на реализацию мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией».

Согласно последним данным, в России подтверждено уже 6343 случая заражения коронавирусом в 80 регионах, в том числе 954 случая за последние сутки. На сегодняшний день зафиксировано 47 летальных исходов, выздоровели 406 человек.