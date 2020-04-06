Москва, , 16:36 — REGNUM Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко поддержал внесение изменений в УК РФ и КоАП РФ касательно ужесточения наказания за распространение фейковой информации о коронавирусе в интернете. Об этом он заявил в эфире телепередачи «Познер» на Первом канале.

«Сейчас — да», — сказал Мурашко, отвечая на вопрос о том, считает ли он необходимым принятие соответствующих мер.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, согласно принятым изменениям в УК РФ и КоАП, штраф может составить от 1,5 млн до 10 млн рублей.