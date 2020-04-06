Москва, , 16:35 — REGNUM Генеральная прокуратура Российской Федерации поручила Федеральной антимонопольной службе проверить обоснованность роста цен на имбирь, чеснок и лимон. Об этом сегодня, 6 апреля, сообщает пресс-служба ведомства.

Дело в том, что на волне слухов в социальных сетях стала появляться информация о том, что имбирь, чеснок и лимон якобы помогают бороться с коронавирусной инфекцией.

Эта информация совершенно не соответствует действительности — данные продовольственные товары хоть и способствуют укреплению иммунитета, тем не менее против коронавируса они действовать не могут в принципе.

Но некоторые граждане бросились раскупать лимоны, чеснок и имбирь. Продовольственные магазины начали задирать цены на эти товары.

Теперь этим занялись Генпрокуратура и ФАС.