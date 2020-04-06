Казань, , 16:43 — REGNUM По данным на 6 апреля, в Казани в 26 детских садах создана и работает 41 дежурная группа. Сегодня в них приняли 368 дошколят, сообщает администрация города.

В ходе анализа, проведенного по результатам прошлой недели, выяснилось, что количество посещающих дошкольные учреждения резко сократилось. Так в понедельник, 30 марта в сады планировалось принять почти 6 тыс. детей, но пришли всего тысяча дошкольников, а к концу недели и вовсе лишь 89 ребят.

На сегодняшний день детские сады открыты во всех районах города. Найти ближайшее работающее дошкольное учреждение можно позвонив на телефон горячей линии или у заведующей своего детсада.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Татарии абонентская плата за детский сад во время нерабочих дней отменяется. О таком решении сообщил глава республики у себя на странице в instagram.

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