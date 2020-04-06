Париж, , 16:31 — REGNUM С просьбой не отменять летние распродажи одежды и обуви во Франции обратился к французскому руководству Альянс коммерческих предприятий страны.

В опубликованном 6 апреля обращении сказано, что распродажи нужно начинать не позже 1 июля — для крупных магазинов. Срок распродаж предприниматели просят продлить «до шести недель» — до 11 августа.

Напомним, в стране с 17 марта по 15 апреля введён режим самоизоляции из-за пандемии. Количество подтверждённых случаев заражения коронавирусом во Франции превысило 70,4 тыс., летальных исходов — восемь тысяч.

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