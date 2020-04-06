Москва, , 16:28 — REGNUM На сегодняшний день введённые в России меры демонстрируют маленький результат, полную картину можно будет увидеть лишь спустя две недели. Об этом в эфире телепередачи «Познер» на Первом канале заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«Те меры, которые введены сейчас, начинают пока показывать маленький результат, потому что дальше это будет более видно. Эта неделя покажет, следующая неделя покажет, насколько эффективны эти меры», — сказал Мурашко.

По его словам, прогнозы строятся применительно к тем ограничительным мерам, которые введены в российских городах на сегодняшний день.