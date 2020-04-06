Москва, , 16:27 — REGNUM Попытки лечить коронавирус употреблением алкоголя приведут лишь к ухудшению состояния заболевшего, заявил 6 апреля министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в телеэфире «Первого канала».

Таким образом глава Минздрава ответил на вопрос ведущего о степени воздействия табака и алкоголя на коронавирус.

Он пояснил, что «попытка лечить это все алкоголем, затягивание мер медицинских однозначно приводит к более худшей ситуации, когда пациент поступает, когда уже спасти нельзя».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 апреля промышленные предприятия Москвы начали возобновлять работу, прерванную после введения мер, направленных на противодействие коронавирусу.

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