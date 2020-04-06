Владикавказ, , 16:27 — REGNUM В Северной Осетии выявлено хищение денежных средств из бюджета при выполнении госконтракта на оказание стоматологических услуг. Под подозрение в совершении этого преступления попал генеральный директор стоматологической поликлиники во Владикавказе, сообщили 6 апреля в пресс-службе прокуратуры по региону.

Как установлено, в 2017 году был заключен государственный контракт на оказание услуг по протезированию зубов для льготных категорий граждан между стоматологической поликлиникой № 1 и минздравом региона. Согласно документу, медицинскому учреждению были перечислены 75 тыс. рублей в качестве компенсации по предоставляемым гражданам услугам.

Директор стоматологической клиники подписал документы о полностью исполненном контракте, несмотря на то, что он не был исполнен. В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела о мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения в крупном размере.