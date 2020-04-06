Махачкала, , 16:29 — REGNUM Центр медицинской и психологической реабилитации работников МЧС планируется построить в Каякентском районе Дагестана до конца 2020 года. На возведение объекта будет направлено 49,6 млн рублей, пишет 6 апреля РИА «Дагестан».

В настоящее время власти республики объявили аукцион по выбору проектировщика здания будущего центра. Торги состоятся до конца апреля текущего года.

В будущем центре будут расположены оздоровительные и спортивные объекты для лечения сотрудников МЧС и спасателей, их восстановления после полученных травм и заболеваний в ходе профессиональной деятельности. В частности, центр включит в себя дома для пребывания пациентов, бассейн, футбольное поле.