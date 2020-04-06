Тбилиси, , 16:23 — REGNUM Все направления, которые предлагает оппозиция для доставки на родину находящихся за рубежом граждан Грузии, уже полностью освоены, заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани на брифинге в администрации правительства 6 апреля.

«По всем направлениям, которые были предложены (со стороны экс-президента Михаила Саакашвили и его соратников), у нас уже назначены рейсы, и мы последовательно производим доставку наших граждан на родину. Если подобные инициативы имеются, граждане либо организации могут перечислить выделяемые ими суммы в специальный фонд, и все рейсы, которые они предлагают, будут последовательно и правомерно запланированы и выполнены», — подчеркнул Залкалиани.

Ранее экс-президент Саакашвили заявил, что он «хочет помочь» гражданам Грузии и эмигрантам вернуться из-за рубежа на родину, но правительство Грузии ему разрешения не дает. На это премьер-министр Георгий Гахария ответил, что в нынешней ситуации никакого разрешения от правительства Грузии не требуется, нужна лишь договоренность с конкретной авиакомпанией и аэропортом. Гахария призвал Саакашвили не делать популистских заявлений и перейти от слов к делу, либо, если осуществление инициативы не получается, перечислить деньги в фонд по борьбе с коронавирусом, и правительство Грузии обеспечит доставку граждан. После этого ответа Саакашвили заявил, что готов перечислить деньги.

Специальный брифинг в Кутаиси дал бывший кандидат в президенты от «Национального движения» Григол Вашадзе. Он заявил, что его партия перечислит деньги в фонд StopCov, но с условием, что на эти деньги украинская авиакомпания SkyUp пятью рейсами из разных столиц Европы доставит на родину указанных экс-президентом граждан. Соратники Саакашвили потребовали, чтобы грузинские власти заключили соглашение с этой авиакомпанией.

В правительстве Грузии на это предложение ответили, что SkyUp — авиакомпания с сомнительной репутацией и что рейсы по доставке граждан Грузии обеспечивает грузинская авиакомпания. В итоге обмена критическими заявлениями «инициатива» экс-президента так и осталась на уровне словесного предложения. В Тбилиси не исключают, что этим «актом благотворительности» Саакашвили намеревался доставить в Грузию своих «соратников по политической борьбе», которых он за годы обитания за границей обрел среди грузинских эмигрантов и вместе с которыми еще до начала пандемии обещал «вернуться домой», дабы взять власть в свои рукиы.

По данным на 6 апреля, всего в Грузии зарегистрировано 188 случаев коронавируса. 36 человек выздоровели, 2 скончались. В зонах карантина находятся 5056 человек, а в стационарах — 386 пациентов.

После прекращения авиасообщения Грузии со всеми странами правительство и МИД в сотрудничестве с грузинской авиакомпанией Georgian Airways уже доставили на родину почти 5000 граждан Грузии.