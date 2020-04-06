Волгоград, , 16:24 — REGNUM Седьмой за сутки случай заболевания COVID-19 подтвердили в Волгоградской области. Данные федеральной лаборатории поступили в регион, подтвердили 6 апреля в оперативном штабе.

Положительный тест выявлен у 37-летней жительницы Среднеахтубинского района, которая сейчас находится в инфекционной больнице № 1 Волгограда. Заключение московской референс-лаборатории передано в Волгоградскую область. Установлен круг лиц, с которыми она контактировала, все взяты под наблюдение врачей.

Напомним, о семи новых случаях заболевания коронавирусной инфекцией в Волгоградской области сообщил утром 6 апреля Роспотребнадзор. Региональный оперативный штаб сначала подтвердил только шесть анализов.

Читайте ранее в этом сюжете: В Волгоградской области заявили о шести новых случаях COVID-19