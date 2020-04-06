Москва, , 16:21 — REGNUM Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко опроверг информацию о том, что алкоголь якобы способен лечить коронавирус. Об этом он заявил в эфире телепередачи «Познер» на Первом канале.

«Попытка лечить это всё алкоголем, затягивание мер медицинских однозначно приводит к более худшей ситуации — когда пациент поступает, когда уже спасти нельзя», — сказал Мурашко.

Он посетовал на то, что подобная дезинформация распространялась и в предыдущие периоды подъема заболеваемости.