Воронеж, , 16:21 — REGNUM Резкий рост цен на чеснок и лимоны, а также корень имбиря отмечен в Воронеже, сообщает ИА REGNUM 6 апреля.

Чеснок в воронежском магазине © ИА REGNUM

Так, стоимость килограмма лимонов в магазинах и овощных киосках колеблется от 450 до 500 рублей и выше, причём цены меняются буквально каждый день. Килограмм чеснока по данным на 6 апреля также колеблется от 440 до 550 рублей за килограмм, в зависимости от торговой точки. Стоимость имбиря составляет в среднем около 450 рублей за 100 граммов — то есть 4,5 тыс. рублей за килограмм.

Резкий рост цен на чеснок, лимоны и имбирь отмечается фактически во всех регионах России после вброса через соцсети фейков о том, что они, якобы, защищают от коронавируса.

Добавим, что с конца марта в Воронежском УФАС работает горячая линия по вопросам повышения цен на продовольствие — сообщить о фактах резкого роста цен можно сообщить, заполнив форму онлайн.