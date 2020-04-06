Ростов-на-Дону, , 16:25 — REGNUM Коронавирус не в силах отнять праздник Великой Победы у жителей Ростовской области. Такого мнения придерживается руководитель поискового объединения «Миус-фронт» и регионального общественного движения «Бессмертный полк» Андрей Кудряков.

«Праздник Победы у нас с вами никто не отнимет, равно как никто теперь не в силах остановить наш полк. Штаб готовится к шествию, заказали многометровый баннер для Таганрога, тысячи значков для детворы, курток для добровольцев, георгиевских лент, знамён. Школьники пишут письма в Бессмертный полк, мы продолжаем помогать и общаться с ветеранами», — написал Кудряков на своей странице в Facebook.

ИА REGNUM напоминает, что в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции в Ростовской области введён режим всеобщей изоляции. Жителям региона разрешено оказывать помощь пожилым родственникам, выходить в ближайшие магазины и аптеки за продуктами и лекарствами, выгуливать домашних питомцев. Все развлекательные и досуговые учреждения закрыты с 31 марта до особого распоряжения.