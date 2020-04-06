Екатеринбург, , 16:23 — REGNUM Комитет по общественной безопасности свердловского Заксобрания одобрил введение штрафов за несоблюдение самоизоляции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Заксобрания.

Депутаты одобрили следующие штрафы для нарушителей: 3−5 тысяч рублей для физических лиц, 50−100 тысяч рублей для должностных лиц, 500 тысяч — 1 млн рублей для юридических лиц.

Наказание будет предусмотрено для тех, кто своим действием или бездействием нарушил закон губернатора Свердловской области о введении режима повышенной готовности в регионе.

Теперь судьбу законопроекта решат на заседании Заксобрания 9 апреля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области подтверждено 44 случая COVID-19. Особый режим по борьбе с коронавирусом продлён в регионе до 20 апреля 2020 года включительно.

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