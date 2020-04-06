Оренбург, , 16:17 — REGNUM В Оренбургской области отмечен первый случай административного наказания за фейковую информацию о коронавирусе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в в пресс-службе УМВД по региону.

Жительница Абдулино оштрафована за распространение в интернете ложных сведений о том, что директор и продавец местного магазина заражены коронавирусной инфекцией.

Женщина призналась полицейским, что распространила непроверенную информацию без злого умысла, не задумываясь о последствиях. Выяснилось, что женщина услышала от горожан, что директор и продавец вернулись из-за рубежа и находились на двухнедельном карантине, после чего решила, что граждане могут быть заразными.

В отношении распространительницы ложной информации возбудили административное производство. Суд вынес постановление о штрафе в 15 тыс. рублей.