Саратов, , 16:41 — REGNUM На территории Саратовской области ночью и днем 7 апреля объявлен желтый уровень опасности, в связи с ухудшением погодных условий. Прогнозируется сильный северо-западный ветер, местами до 20 м/с. Об этом предупреждает управление МЧС по Саратовской области.

Вечером 6 апреля, ночью и днем 7 апреля возможны небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя. Температура воздуха 7 апреля днем до +10 градусов, ночью при прояснении до — 10 градусов. На дорогах при таких температурных скачках — гололедица, возможен рост числа ДТП, информирует гидрометцентр.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по прогнозам синоптиков, 6 апреля на территории Татарии ожидается ухудшение погодных условий. Возможны дождь, снег, местами метель и усиление ветра порывами до 18 м/с.

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