Белград, , 16:06 — REGNUM Сербские власти намерены помочь сербам в Косово и Метохии в борьбе с эпидемией коронавируса, и они также готовы «плотно сотрудничать с албанцами и представителями временных органов управления в Приштине» в этой области. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич 6 апреля в ходе телефонного разговора с главой Миссии ООН в Косово и Метохии (UNMIK) Захиром Танином.

Вучич и Танин также обсудили политическую обстановку в Косово и Метохии накануне предстоящего заседания СБ ООН, посвященного отчету генсека ООН о работе Миссии ООН в крае. Заседание будет проведено в формате видеоконференции, передает агентство Beta.

Напомним, что в Косово и Метохии зафиксировано 145 случаев заражения коронавирусом, из этого 27 человек проживает на севере края и проходит лечение в сербской системе здравоохранения.

Читайте также: В Косово 145 случаев коронавируса