Махачкала, , 16:09 — REGNUM Махачкалинский ОМОН управления Росгвардии по Дагестану взял под охрану территорию Республиканского центра инфекционных болезней, сообщили ИА REGNUM 6 апреля в пресс-службе ведомства. Данное медучреждение ранее было полностью перепрофилировано под госпиталь для больных коронавирусом.

Бойцы Росгвардии будут круглосуточно охранять инфекционную больницу и контролировать пропускной режим на ее территорию. Отмечается, что на время несения службы правоохранители обеспечены медицинскими масками и иными средствами защиты.

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Ранее в дагестанском минздраве сообщили, что перепрофилированный под госпиталь центр инфекционных болезней оборудован всем необходимым для лечения зараженных коронавирусом, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких. Пациенты, которые лечились в этой больнице, переведены в другие медучреждения республики.